MDR 13:50 bis 15:15 Tanz Ferienheim Bergkristall: Ein Fall für Alois DDR 1985 Untertitel Live TV Merken Aufregung im Ferienheim Bergkristall: Polizeiruf-Star Peter Borgelt möchte hier in Ruhe seinen Urlaub verbringen. Trotz aller Diskretion verbreitet sich die Nachricht in Windeseile. Karl Rauschenbach stöhnt unter der Last dieser schweren Verantwortung, denn er muss Heimleiter Oberpichler vertreten, der zur Kur gefahren ist. Und gerade jetzt tragen sich so merkwürdige Dinge im Hause zu. Der Schlüssel zum Reservezimmer ist verschwunden, ein Unbekannter wurde auf den Gängen gesichtet und die Köchin meldet den Diebstahl von Lebensmitteln. Mit kriminalistischem Eifer und der sachkundigen Unterstützung von Fernsehkommissar Peter Borgelt macht sich Alois Wachtel an die Aufklärung des Falls. Susanne, die stets eifersüchtig über das Treiben ihres Verlobten Hans-Günter Koch wacht, hat da schon eine heiße Spur. Niemand ahnt, dass Heimleiter Oberpichler seine Angestellten genau beobachtet. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Alfred Müller (Alois Wachtel) Willi Scholz (Heimleiter Oberpichler) Paul Arenkens (Karl Rauschenbach) Werner Senftleben (Erwin Heimboldt) Brigitte Krause (Frau Heimboldt) Marita Gerasch (Frl. Susanne) Joachim Kaps (Hans-Günter Koch) Originaltitel: Ferienheim Bergkristall: Ein Fall für Alois Regie: Eberhard Schäfer Drehbuch: Hans-Joachim Preil Musik: Rainer Oleak