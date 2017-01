MDR 09:05 bis 10:25 Fantasyfilm Das Feuerzeug DDR 1959 Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ein altes Feuerzeug, Kupfer, Silber und Gold entdeckt ein junger Soldat in einer hohlen Eiche. Und das gerade, als er sehnsüchtig darüber nachdenkt, wie er endlich den knurrenden Magen zum Schweigen bringen kann. Jetzt ist er reich, so reich, wie er nie zu träumen wagte. Nun kann er sich nicht nur satt essen, er kann auch im Überfluss an Kinder und Arme abgeben, kann bewirten, wen er will. Stolz und glücklich blickt er auf seine neuen Freunde, vornehme Herren, die mit ihm tafeln. Wo aber sind die reichen Freunde, als das viele Geld eines Tages verbraucht ist? Ein Pfeifchen Tabak ist alles, was dem Soldaten geblieben ist. Als er es mit dem gefundenen Feuerzeug anzünden will, erscheinen zu seiner Verwunderung drei große Hunde, die ihm ihre Dienste anbieten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rolf Ludwig (Soldat) Barbara Mehlan (Prinzessin) Bella Waldritter (Hexe) Fritz Schlegel (Wirt) Heinz Schubert (Der Geizige) Rolf Defrank (Der Eitle) Hannes Fischer (Der Dicke) Originaltitel: Das Feuerzeug Regie: Siegfried Hartmann Drehbuch: Siegfried Hartmann, Anneliese Kocialek, Fred Rodrian Kamera: Erich Gusko Musik: Siegfried Bethmann