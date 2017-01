MDR 08:25 bis 09:05 Märchenfilm Die zertanzten Schuhe DDR 1977 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ein junger, in Unehren entlassener Soldat wird vom König beauftragt, hinter das Geheimnis der allnächtlich zertanzten Schuhe seiner sieben Töchter zu kommen, ansonsten wird ihm der Kopf abgeschlagen. Der Soldat, der sich in die jüngste Tochter verliebt hat, löst das Rätsel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaecki Schwarz (Soldat) Blanche Kommerell (Prinzessin) Heidemarie Wenzel (Prinzessin) Solveig Müller (Prinzessin) Jürgen Zartmann (Prinz) Micaela Kreißler (Prinzessin) Renate Blume (Prinzessin) Originaltitel: Die zertanzten Schuhe Regie: Ursula Schmenger Drehbuch: Günter Kaltofen Kamera: Siegfried Hönicke Musik: Leonid Balai