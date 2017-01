NDR 02:45 bis 03:15 Regionales Hallo Niedersachsen Die Silvesternacht und das Aufräumen am Neujahrsmorgen / Problem Mehrfachidentitäten bei Flüchtlingen / Neujahrsschwimmen in Rodenkirchen D 2017 2017-01-02 11:00 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Täglich beobachtet das Regionalmagazin das aktuelle Geschehen in Niedersachsen und berichtet über politische und kulturelle Ereignisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marlis Fertmann Originaltitel: Hallo Niedersachsen

