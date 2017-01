NDR 21:45 bis 00:55 Show Wer weiß denn sowas XXL Das unvorstellbare Wissensquiz mit Kai Pflaume D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken In dieser "XXL-Ausgabe" stellen sich neben Superhirn Bernhard Hoëcker und Quizmaster Elton sechs weitere Prominente den unglaublichen, amüsanten und skurrilen Fragen von Moderator Kai Pflaume. "Wer weiß denn sowas?": Das fragen sich im Komiker-Duell Michael Kessler und Bülent Ceylan, im Duell Stimme gegen Schönheit Rolando Villazón und Nadja Auermann und im Quizmaster-Duell Frank Elstner und Johannes B. Kerner. Hinter den zwölf Kategorien der interaktiven Spielwand verbergen sich Fragen aus Wissenschaft und Alltagsleben wie: Wo kommt ein Paarungshelfer zum Einsatz? Mit welchem Hausmittel lassen sich Lederschuhe polieren? Oder: Wer bekommt "Rohrgeld"? Zu jeder Frage gibt es einen Auflösungsfilm oder ein Experiment im Studio. In drei spannenden und unterhaltsamen Runden spielen die Rateteams um Bargeld für ihren Studioblock. Denn zu Beginn der Show müssen sich die Zuschauerinen und Zuschauer im Studio entscheiden: Setzen sie sich auf die Seite von Bernhard Hoëcker oder Elton? Am Ende jeder Runde wird der erspielte Gewinn unter den Studiozuschauern, die richtig getippt haben, aufgeteilt. Im anschließenden Finale treten die Gewinner der ersten drei Runden um 50.000 Euro für einen guten Zweck an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kai Pflaume Gäste: Gäste: Rolando Villazon (Opernstar), Bülent Ceylan (Comedian), Bernhard Hoecker (Comedian), Elton (Quizmaster), Nadja Auermann (Fotomodell und Schauspielerin), Michael Kessler (Schauspieler, Komiker, Theaterregisseur und Autor), Frank Elstner (Fernsehshowmaster) Originaltitel: Wer weiß denn sowas XXL