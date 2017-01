NDR 18:45 bis 19:30 Magazin Hanseblick Spezial: Wohin der Wind uns weht D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Es ist schon gute Tradition, dass die "Hanseblick"-Crew für diese "Spezial"-Ausgabe wieder eine Schiffsreise herausgesucht hat. Diesmal heuert sie auf dem Segelschoner "Qualle" an. Von der alten Hansestadt Wismar aus geht der Zweimaster auf große Fahrt in die Ostsee. Voher müssen die Passagiere aber an einige Dinge denken: gemeinsam werden der Speiseplan und die Einkaufsliste für eine Woche ausgetüftelt. Nachdem der Rieseneinkauf dann an Bord verstaut ist, heißt es: Leinen los! Dieser Törn führt zur Insel Poel, nach Kühlungsborn und in die Dänische Südsee, je nachdem, wohin der Wind das Segelschiff treibt. In Nysted, einem kleinen gemütlichen Hafenstädtchen in Dänemark, treffen die Landgänger auf den Besitzer des ältesten Hauses im Ort und können sich dort umsehen. Jeder muss an Bord mit anpacken, wenn die Segel gesetzt werden oder das Schiff in den Hafen einläuft. Spätestens am dritten Tag können auch "Landratten" mit Begriffen wie Fock, Klüver oder Großstagsegel etwas anfangen. Und das stolze Gefühl, unter Aufsicht von Eigner Bernhard Tews den Traditionssegler selbst einmal zu steuern, ist nicht zu toppen. Wenn alle Segel gesetzt sind und das Schiff übers Meer gleitet, heißt es: genießen. Und wenn dann noch Sonnenuntergänge wie aus dem Bilderbuch anzuschauen sind, ist die Seefahrtsromantik perfekt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sibylle Rothe Originaltitel: Hanseblick Spezial Regie: Elke Bendin