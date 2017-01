NDR 16:15 bis 17:00 Reportage Giganten der Straße Kultautos D 2015 HDTV Live TV Merken Singa Gätgens, KiKA-Moderatorin, Andreas Günther, Schauspieler, unter anderem im "Polizeiruf 110" aus Rostock, und Lisa Feller, die Comedienne, unter anderem "NDR Comedy Contest", spielen Quartett. Im Mittelpunkt des Spiels und der Sendung stehen Kultautos wie der VW-Käfer, Jaguar und die Isetta. Dabei erfährt das Trio viel Neues über die kultigen Autos aus früheren Tagen und zeigt sich erstaunlich auskunftsfreudig bei persönlichen Erinnerungen, was Punkte in Flensburg, Liebe im Auto, rechts Überholen auf der Autobahn angeht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Giganten der Straße Regie: Volkert Schult/Dominique Ziesemer