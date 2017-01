NDR 10:50 bis 12:15 Komödie Wie angelt man sich einen Millionär USA 1953 Nach einem Bühnenstück von Zoe Atkins, Dale Eunson und Katherine Albert Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die drei New Yorker Mannequins Pola, Tschicki und Tütü kommen finanziell auf keinen grünen Zweig. So beschließen die drei, dass es nur eine einzige Lösung für ihr pekuniäres Problem gibt: Ein reicher Ehemann muss her! Also mieten die drei ein extravagantes Penthouse und locken standesgemäße Bewerber an, um sie zu einem Heiratsantrag zu verführen. Doch die Männer, die ihr Herz erobern, sind genauso mittellos wie die drei ehrgeizigen Damen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marilyn Monroe (Pola Debevoise) Betty Grable (Loco Dempsey) Lauren Bacall (Schatze Page) David Wayne (Freddie Denmark) Rory Calhoun (Eben) Cameron Mitchell (Tom Brookman) William Powell (J.D. Hanley) Originaltitel: How to Marry a Millionaire Regie: Jean Negulesco Drehbuch: Nunnally Johnson Kamera: Joe MacDonald Musik: Cyril J. Mockridge Altersempfehlung: ab 12