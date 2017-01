NDR 09:20 bis 10:50 Komödie Peter schießt den Vogel ab D 1959 Stereo HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Hotelportier Peter fällt aus allen Wolken: Durch eine Erbschaft kann er plötzlich ein Leben in Saus und Braus führen. Kurzerhand fährt er als argentinischer Millionär verkleidet zum Winterurlaub in ein Grandhotel. Doch dort warten eine heiratslustige Hochstaplerin, die betrügerischen Machenschaften eines Hotelbesitzers und die Tücken des Wintersports auf den falschen Rinderbaron. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Alexander (Peter Schatz) Germaine Damar (Renate) Maria Sebaldt (Marilyn) Oskar Sima (Direktor Adler) Ernst Waldow (General Bumm) Agnes Windeck (Rose) Anneliese Würtz (Marie) Originaltitel: Peter schießt den Vogel ab Regie: Géza von Cziffra Drehbuch: Peter Trenck Kamera: Richard Angst Musik: Kurt Feltz, Heinz Gietz Altersempfehlung: ab 12