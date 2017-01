KI.KA 17:35 bis 18:00 Show 1, 2 oder 3 Abrakadabra D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Abrakadabra: Die Quizshow für die ganze Familie. "1, 2 oder 3" vermittelt Wissen auf unterhaltsame und spielerische Weise. Helle Köpfe sind gefragt und flinke Beine: Denn die Kandidaten geben ihre Antworten durch das Springen auf eines der Antwortfelder. Die Ehrlich Brothers gehören zu Deutschlands beliebtesten Showacts und zeigen einige Zaubertricks im Studio von "1, 2 oder 3". Elton staunt, wie schnell aus fünf Euro 50 werden können. Die Fragen der Sendung drehen sich heute um Zauberei und Magie. Was ist der Magische Zirkel und aus welchen Kräutern braute Miraculix seinen Zaubertrank? Zauberer habe immer ganz besondere Hilfsmittel und Zaubersprüche. Aber gehört ein Laserschwert auch dazu? Schon der Auftritt der Ehrlich Brothers ist spektakulär: Mit einem Motorrad fahren sie vom Bildschirm eines Tablet-PCs direkt in das Studio von "1, 2 oder 3". Elton ist äußerst verblüfft, als auch Piet auf diesem Weg erscheint. Der elfjährige Oscar aus München darf hinter die Kulissen der Ehrlich-Brothers-Show schauen. Er ist beeindruckt von ihrem Trick, mit dem sie Eisenbahnschienen so einfach verbiegen, als wären sie aus Gummi. Aber wie lassen sich diese Schienen verbiegen, wenn kein Magier in der Nähe ist? Auch Elton und Piet versuchen sich als Zauberer. Aber vielleicht hätten sie den Ehrlich Brothers doch etwas genauer auf die Finger schauen sollen? Die Kandidaten kommen aus Sohland/Deutschland, Götzens/Österreich und aus Luxemburg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 1, 2 oder 3 Regie: Andreas Heller, Dirk Nabersberg Musik: Stefan Raab