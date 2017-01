KI.KA 16:10 bis 17:35 Abenteuerfilm Löwenzahn - Das Kinoabenteuer D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Laila hätte sich nicht träumen lassen, dass Ferien bei ihrer Tante Yasemin in Bärstadt so aufregend sein können. Kaum ist sie aus dem Wagen gestiegen, steckt sie bereits mitten in einem spannenden Abenteuer. Denn Fritz Fuchs, der Nachbar von Yasemin, kennt nicht nur das Versteck des legendären Schatzes von Hannibal, er hat mit einem falschen Freund aus der Kindheit auch eine alte Rechnung offen. Roman Zenkert, der ihn damals in einer gefährlichen Lage böse verriet, will den Schatz mit allen Mitteln finden. Deshalb entführt er kurzerhand drei kleine Welpen und lockt damit Fritz und Laila in einer atemlosen Verfolgungsjagd auf seine Burg. Gemeinsam mit Keks, Fritz' treuem Hund, befreien die zwei neuen Freunde die Welpen. Doch Roman Zenkert hat noch ein Ass im Ärmel - das Laila schließlich mutig übertrumpfen kann. In "Löwenzahn - Das Kinoabenteuer" erleben Fritz Fuchs und Laila auf der Suche nach einem geheimnisvollen Schatz spannende Abenteuer und wilde Verfolgungsjagden. Ihre Widersacher sind Roman Zenkert und seine Freundin Cora. Natürlich sind auch alte Bekannte aus der gleichnamigen Serie wie Paschulke, Yasemin und Fritz' treuer Begleiter Keks mit von der Partie. Der Film wurde von der Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) mit der Auszeichnung: "Prädikat wertvoll" ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Guido Hammesfahr (Fritz Fuchs) Dominique Horwitz (Roman Zenkert) Ruby O. Fee (Laila) Petra Schmidt-Schaller (Cora) Helmut Krauss (Paschulke) Sanam Afrashteh (Yasemin) Sabine Orléans (Briefträgerin) Originaltitel: Löwenzahn - Das Kinoabenteuer Regie: Peter Timm Drehbuch: André Georgi, Henriette Piper Kamera: Achim Poulheim Musik: Martin Todsharow Altersempfehlung: ab 6