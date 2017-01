KI.KA 08:35 bis 08:50 Magazin stark! Kilian Ich will immer höher und weiter Kilian - Ich will immer höher und weiter EU 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Kilian Ich will immer höher und weiter: Starke Kinder erzählen ihre Geschichten! In der Doku-Reihe von ZDF für KiKA schildern Kinder, wie sie ihre Ziele erreichen, Träume verfolgen und persönliche Herausforderungen meistern. "Angst haben darf man nicht!", sagt Kilian. Als erfolgreicher junger Skispringer rast der 13-Jährige aus dem bairischen Grainau hohe Schanzen hinunter, um bis zu 100 Meter weit zu fliegen. Sein Ziel ist eine Medaille im Deutschen Schülercup - sein Traum jedoch ist der Sprung von der großen Olympiaschanze in Garmisch Partenkirchen. Dafür trainiert er hart. Als Ausgleich geht Kilian zum Goaßlschnalzen, eine bairische Tradition. Goaßl heißt im Dialekt Geißel und so nannte man früher die Peitsche des Kutschers. Diese wird im Takt zu einem Musikstück so schnell geschwungen, dass sie sehr laut knallt. Das heißt dann Schnalzen. Kilian spielt mit anderen in einer Goaßlschnalzer-Jugendgruppe, der einzigen in ganz Bayern! Bis zum großen Auftritt im Kurpark müssen die Musikstücke genauso gut sitzen, wie die Lederhosen und der Trachtenhut. Klappt der Auftritt und vor allem der Sprung von der großen Olympiaschanze? "stark!" hat den jungen Skispringer und Goaßlschnalzer fast ein Jahr lang begleitet. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Stark! Regie: Natascha Tillmann Drehbuch: Natascha Tillmann