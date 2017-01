KI.KA 20:10 bis 21:00 Jugendserie Ready for this Die Chance deines Lebens Lampenfieber / Mein Leben AUS 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Lampenfieber: Das Schuljahr nähert sich dem Ende und Ava bereitet sich auf die Abschluss-Vorführung vor. Doch ihr Lampenfieber droht sie wieder zu lähmen. Sie hat Angst, keinen Ton herauszubringen. Vee hat die gute Idee, Ava zu einem Karaoke-Abend einzuladen. Dort kann sie in entspannter Atmosphäre vor Publikum singen. Zoe bereitet sich auch auf ihren entscheidenden Tag vor. Nur diesmal hat sie gleich zwei ernsthafte Konkurrentinnen beim großen Rennen. Mein Leben: Am Ende des Schuljahres stehen alle Hausbewohner des Arcadia-Hauses vor der schwierigen Entscheidung, wie es nach diesem Jahr in Sydney in ihrem Leben weitergehen soll. Zoe muss ihren Stolz überwinden und erhält eine neue Chance. Levi muss entscheiden, wo er den Sommer verbringen wird. Lily erhält die Möglichkeit, sich zu rächen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Majeda Beatty (Ava Ban) Christian Byers (Reece Scott) Madeleine Madden (Zoe Preston) Aaron McGrath (Levi Mackay) Liam Talty (Dylan Brockman) Leonie Whyman (Lily Carney) Lasarus Ratuere (Mick) Originaltitel: Ready for this Regie: Daina Reid, Adrian Russell Wills, Tony Krawitz Drehbuch: Liz Doran, John Bell, Giula Sandler, Josh Mapleston, Kristen Dunphy, Kirsty Fisher, Leah Purcell, St Musik: David McCormack