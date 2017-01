KI.KA 11:30 bis 12:00 Kindermagazin Die Sendung mit der Maus D 2016 2017-01-02 12:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Lach- und Sachgeschichten, am Neujahrstag mit Armins Scherensuche, einem schlafenden Baum, Christoph und dem Geheimnis der Misteln, einem besonderen Familienfoto und natürlich mit der Maus, der Ente und dem Elefanten. Mistel: Büsche auf Bäumen Christoph wundert sich: Beim Winterspaziergang sind die Bäume ganz kahl. Nur auf manchen sind kleine Büsche zu sehen mitsamt grünen Blättern und Beeren. Wie sie dort bloß hinkommen? Bei einem "Mistel"-Experten erfährt Christoph, dass Vögel wie die Misteldrossel die Beeren besonders lecker finden. Sie futtern diese und verteilen deren Überreste von Baum zu Baum. Und dann beginnt die Mistel auf einem neuen Ast, "Wurzeln" zu schlagen. Mit einem winzigen Dorn bohrt sie sich allmählich in den Ast und fängt an zu wachsen. Shaun das Schaf: Bitte lächeln! Der Farmer möchte ein Familienfoto mit all seinen Tieren machen und betätigt den Selbstauslöser. Nach einigen Versuchen ist er zufrieden, nur Shaun fällt aus dem Bild. Das wollen Bitzer und Shaun nicht hinnehmen. Sie fahren mit dem Bus in die Stadt. Zum nächsten Fotoautomaten... Die Maus im Internet: www.wdrmaus.de E-Mail-Adresse: maus@wdr.de In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Sendung mit der Maus Musik: Hans Posegga