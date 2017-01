KI.KA 07:10 bis 07:45 Trickserie Matzes Monster Das nebulöse Monster / Das doppelte Dingchen / Godzarella F, I, NL 2008 Stereo 16:9 Live TV Merken Das nebulöse Monster: Matzes Klasse macht einen Schulausflug ins Grüne und stöbert dabei in einer Höhle eine geheimnisvolle Waldkreatur auf. Das Monster sinnt auf Rache und hüllt ganz Hübschheim in einen dicken Nebel. Das doppelte Dingchen: Hübschheim wird von einem besonders grausamen Monster heimgesucht. Alle Zeugen sind sich sicher: die fürchterliche Kreatur sieht aus wie Ding. Matze hat alle Hände voll zu tun, die Unschuld seines Hausmonsterchens zu beweisen. Godzarella: Die Bösartig-AG jagt der Monster-Agentur immer mehr Kunden ab. Maria geht zum Gegenangriff über und wirbt: "Mit jedem Monster, das wir schlagen, geht's dem Hausputz an den Kragen!" Die Kampagne läuft so gut, dass die Mustermanns keine Kraft mehr für die Jagd nach Godzarella haben. Ob die Bösartig-AG ihnen hilft? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Uwe Büschken (Markus Mustermann) Sabine Mazay (Maria Mustermann) Diana Borgwardt (Robin) Heike Schrötter (Frau Bösartig) Hans Hohlbein (Professor Wurmfortsatz) Hannes Maurer (Matze Mustermann) Originaltitel: Matt et les Monstres Regie: Grégory Panaccione Drehbuch: Thierry Gaudin, Yves Coulon, Jean-Philippe Robin, Alba Maria Calicchio, Valentina Mazzo Musik: Laurent Aknin