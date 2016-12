ARTE 20:15 bis 21:55 Fantasyfilm Peter Pan USA, AUS, GB 2003 Nach einer Vorlage von J. M. Barrie 2017-01-03 13:55 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Abenteuer, Schwertkämpfe und magische Geschöpfe sind die Zutaten von Wendy Darlings Märchen, die sie im viktorianischen London ihren beiden Brüdern John und Michael zur Schlafenszeit erzählt. Nicht nur die Jungen sind begeisterte Zuhörer, heimlich lauscht auch Peter Pan, selbst eine Art magisches Geschöpf aus einer fantastischen Welt namens Nimmerland. Eines Abends stolpern Peter Pan und seine Begleiterin Glöckchen, eine kleine Fee, ins Kinderzimmer, und so lernen die Darling-Geschwister den Jungen kennen, dem es stets gelungen ist, das Erwachsenwerden zu vermeiden. Für die Darling-Kinder beginnt ihr größtes Abenteuer, als sie sich, von Glöckchen mit magischem Feenstaub bestreut, in die Lüfte erheben, um mit Peter Pan nach Nimmerland zu fliegen. Dort machen sie Bekanntschaft mit gefährlichen Piraten, stolzen Indianern, geheimnisvollen Meerjungfrauen, einem riesigen Krokodil und dem hinterhältigen Kapitän Hook, der Peter Pan verfolgt, weil er mit diesem noch eine Rechnung offen hat. Mit einer überzeugenden Besetzung, gelungenen Spezialeffekten und einer faszinierenden Mischung aus guter Laune und knisternder Spannung hat der australische Regisseur P.J. Hogan das beliebte Theaterstück des Schotten James Matthew Barrie adaptiert. Die raffinierte Coming-of-Age-Story ist ideenreiche Fantasy-Geschichte und packendes Piratenabenteuer zugleich. P.J. Hogans Adaption lässt den Zauber des Kinderbuchklassikers wieder lebendig werden und entführt Jung und Alt in ein Land der Träume. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Sumpter (Peter Pan) Jason Isaacs (Mr. Darling / Käpt'n Hook) Lynn Redgrave (Tante Millicent) Richard Briers (Smee) Olivia Williams (Mrs. Darling) Geoffrey Palmer (Sir Edward Quiller Couch) Harry Newell (John Darling) Originaltitel: Peter Pan Regie: P. J. Hogan Drehbuch: P. J. Hogan, Michael Goldenberg Kamera: Donald McAlpine Musik: James Newton Howard Altersempfehlung: ab 12