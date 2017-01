ARTE 12:55 bis 13:25 Dokumentation Augenschmaus Das Austernfrühstück F 2013 2017-01-07 05:00 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken 1735 erhält Hofmaler Jean-François de Troy von König Ludwig XV. folgenden Auftrag: Er soll eine für die Oberschicht der Epoche typische Austernschlemmerei darstellen. Das Besondere an diesem im Kunstmuseum von Chantilly ausgestellten Werk ist, dass hier erstmals in der Kunstgeschichte Champagner auf einem Gemälde abgebildet wurde. Der bretonische Meisterkoch Olivier Roellinger, Spezialist für Cancale-Austern, ist der perfekte Kandidat für dieses gastronomische Abenteuer. Roellinger hatte unter seinen Vorfahren Gewürzimporteure, und das Gemälde inspiriert ihn zu einer kulinarischen Reise über die fünf Weltmeere. Er verwöhnt seine Gäste Experten fürChampagner, Austernzucht und Kunstgeschichte mit subtil gewürzten Variationen rund um das Thema "Austern und Champagner". Die Tischgemeinschaft erfährt unter anderem, wie das spritzige Getränk Einzug am königlichen Hof hielt und wie es damals während der Bankette gekühlt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De l?art et du cochon Regie: Chantal Allès