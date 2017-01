ARTE 08:30 bis 08:55 Filme Mein Freund, der Windmühlen-Panda NL 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Wenn Yim nicht gerade den Helden mit Panda Yoyo spielt, dann zieht es ihn oft zu den Windturbinen auf den Feldern am Stadtrand. Stundenlang zeichnet er sie detailgetreu nach. Eines Tages kommt eine Neue in die Klasse, Lisa. Auch sie hat keine Freunde. Lisa spricht jedoch wie ein Wasserfall. Yim ist von ihr eingeschüchtert, aber auch beeindruckt vor allem, als er erfährt, dass ihr Vater die Windräder repariert. Die beiden verbringen immer mehr Zeit zusammen, und Yoyo wird eifersüchtig. Lisa stört sich nicht an Yims Stummheit. Sie bewundert seine Zeichnungen und freut sich, als ihr Yim eine Zeichnung von einem Elefanten, ihrem Lieblingstier, schenkt. Yoyo traut Lisa nicht und verbietet Yim, mit ihr zu sprechen. Aber als Lisa Yim dazu einlädt, mit ihr und ihrem Vater auf ein Windrad zu steigen, ist Yims Neugier stärker als seine Angst. Doch Lisa wird schon nach einigen Metern schwindelig, sie leidet an Höhenangst. Lisa und ihr Vater bringen Yim nach Hause, und Lisa begleitet ihn bis zur Haustür. Als Yoyo das sieht, wird er wütend. Es entbrennt ein heftiger Streit zwischen Yim und Yoyo, an dem ihre Freundschaft zerbricht. Lisa, die alles mitgehört hat, fühlt sich verletzt, weil Yim ihr weisgemacht hat, er könne nicht sprechen. Jetzt, als Yoyo ihn verlassen hat und Lisa nicht mehr seine Freundin sein will, ist Yim wirklich allein. Am nächsten Tag beschließt Yim, seine größte Angst das Sprechen vor anderen zu überwinden. Als Erstes entschuldigt er sich bei Lisa. Yim hilft seiner wiedergewonnenen Freundin beim Überwinden ihrer Höhenangst mit einem Trick, den er von Yoyo gelernt hat - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Wong (Yim) Darryl van Gonter (Yoyo (Stimme)) Aiko Beemsterboer (Lisa) Stefan Rokebrand (Erik) Maarten Hutten (Meester Joris) Originaltitel: Yim & Yoyo Regie: Anna van Keimpema Drehbuch: Marianne Riphagen Kamera: Lonneke Worm Musik: Dennis Braunsdorf