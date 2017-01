ARTE 05:00 bis 06:55 Show Ballett-Gala aus der Pariser Oper für Nicolas Le Riche F 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Er zählt zu den bedeutendsten Tänzern des Balletts der Pariser Oper: Im Juli 2014 gab der 42-jährige Nicolas Le Riche mit einer Tanz-Gala seinen Abschied. Die glanzvolle Vorstellung bildet sowohl eine Hommage an die französische Schule, deren Tradition und unvergleichlich elegantem Stil er verschrieben war, als auch an die Tanzlegenden, die seine Lehrmeister waren: Waslaw Nijinsky, Rudolf Nurejew, Roland Petit, Maurice Béjart und Mats Ek. Das von Le Riche für den Abend zusammengestellte Programm umfasst Höhepunkte seiner dreißigjährigen künstlerischen Laufbahn von Roland Petits Choreographie "Der junge Mann und der Tod" bis zu Béjarts "Boléro". Als Ehrengäste treten Sänger, Tänzer und Schauspieler auf, die ihm besonders nahe stehen. Als Special Guests mit dabei sind der Schauspieler Guillaume Gallienne, der Rocksänger und Gitarrist Matthieu Chedid und die Tänzerin und Choreographin Sylvie Guillem. Mit ihnen auf der Bühne stehen die Eleven der hauseigenen Tanzschule sowie die Meistertänzer (Etoiles, Premiers Danseurs) und der Ballettkorps der Pariser Oper. Begleitet werden die Tänzer vom Opernorchester unter der Leitung von Kevin Rhodes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annette Gerlach Gäste: Gäste: Nicolas Le Riche (Tänzer), Guillaume Gallienne (Schauspieler), Matthieu Chedid (Rocksänger und Gitarrist), Sylvie Guillem (Tänzerin und Choreographin) Originaltitel: Soirée exceptionnelle Nicolas Le Riche Regie: François Roussillon