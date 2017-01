3sat 23:40 bis 01:15 Komödie Mord und Margaritas USA, D, IRL 2005 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Auftragskiller Julian Noble ist in die Jahre gekommen, der Suff und die Einsamkeit haben deutliche Spuren hinterlassen. Zufällig lernt er den netten Handelsreisenden Danny kennen. Von Stund an wirbt der exzentrische Killer um dessen Freundschaft, weiht ihn in die Geheimnisse seiner Profession ein und will ihn zu seinem neuen Partner machen. - Flott inszenierte und frech erzählte Krimikomödie mit Pierce Brosnan und Greg Kinnear. Das Leben eines Auftragskillers ist wahrlich nicht leicht: One-Night-Stands, einsame Abende in anonymen Hotelbars und ein mörderischer Job, bei dem man sich keinerlei Gewissen leisten kann. Als der smarte Shooter Julian Noble an seinem Geburtstag wieder einmal alleine an einer mexikanischen Bar abhängt und seinen Frust mit Margaritas ersäuft, macht er die Bekanntschaft des sympathischen Handelsreisenden Danny. Der hat zurzeit selbst genug berufliche und private Sorgen, aber gegen ein Gläschen mit dem seltsamen Fremden hat er nichts einzuwenden. Doch Julian entpuppt sich als ungewöhnlich anhänglich und überrascht seinen neuen Freund am nächsten Tag mit der Eröffnung, dass er seine Brötchen als Auftragskiller verdient, was Danny zunächst für einen köstlichen Scherz hält. Doch langsam dämmert ihm, welch seltsamer Vogel sich da an ihn gehängt hat, und so sucht er schleunigst das Weite. Monate später steht Julian plötzlich vor seiner Tür. Der coole Auftragskiller ist inzwischen ein reines Nervenbündel mit extremer Ladehemmung. Um seinen neuesten Job überhaupt noch erledigen zu können, braucht er dringend Dannys Hilfe. Entsetzt weist der überraschte Hausherr das Anliegen von sich, aber kann er einen verzweifelten "Freund" einfach so im Stich lassen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierce Brosnan (Julian Noble) Greg Kinnear (Danny Wright) Hope Davis (Carolyn "Bean" Wright) Philip Baker Hall (Mr. Randy) Dylan Baker (Lovell) Adam Scott (Phil Garrison) Portia Dawson (Genevive) Originaltitel: The Matador Regie: Richard Shepard Drehbuch: Richard Shepard Kamera: David Tattersall Musik: Rolfe Kent Altersempfehlung: ab 12