Meisterwerk von Sofia Coppola: Bob und Charlotte sind zwei Amerikaner und geschäftlich in Tokio. Die Tage sind ermüdend, die Nächte langweilig. Doch das ändert sich, als sich die beiden in einer Bar kennenlernen. Gemeinsam streifen der alternde Bob und die blutjunge Charlotte durch die nächtliche Metropole, lernen die Eigenarten der fremden Kultur kennen und geraten in allerlei skurrile Situationen ...