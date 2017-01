3sat 05:30 bis 06:29 Musik Foreigner: Live from New York Capitol Theatre, Port Chester, New York, USA, 2015 USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Im Februar 2015 geben Foreigner in New York ein Best-of-Konzert ihrer über 40-jährigen Karriere mit Hits wie "Juke Box Hero", "Cold as Ice", "Urgent" und "I Want to Know What Love Is". "Es ist aufregend, dass unser Auftritt in New York zeitgleich live in den USA übertragen wird", sagt Gründungsmitglied Mick Jones, der früher bei George Harrison, Peter Frampton und Spooky Tooth Gitarre gespielt hat und der letzte der Ur-Besetzung von 1976 ist. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Foreigner: Live from New York