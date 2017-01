Hessen 15:45 bis 17:15 Show Hessens schönste Traumhäuser D 2013 2017-01-02 02:30 Untertitel Live TV Merken Für manche Hessen ist es eine Lebensaufgabe, den Traum vom individuellen Wohnen zu verwirklichen. Beim Traumhaus haben sie ganz eigene Vorstellungen: Ein unverwechselbares Architektenhaus, eine Eigentumswohnung in einem ehemaligen Schlachthof, ein Blockhaus, das in Kanada ab- und in einer hessischen Kleinstadt wieder aufgebaut wurde, ein Hausboot, Wohnungen, in denen es keine geraden Linien und keine rechten Winkel gibt, ein Haus, das sich mit der Sonne dreht, ein mittelalterlicher Wach- und Speicherturm, ein alter Bahnhof, ein Jagdschlösschen und sogar ein Baumhaus - hier haben Hessen ihre ganz persönlichen Wohnträume wahr gemacht. Die Zuschauer des hr-fernsehens haben abgestimmt über ihr ganz persönliches Traumhaus in Hessen. Die 20 schönsten werden in der Sendung vorgestellt. Sie zeigt, wie es sich in solch außergewöhnlichem Ambiente lebt und wie viel Kraft und Nerven die Bewohner für ihren Lebenstraum investiert haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hessens schönste Traumhäuser Regie: Dorothee Ott/Uli Pförtner