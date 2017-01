Hessen 14:20 bis 15:45 Komödie Morgen fällt die Schule aus D 1971 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Mit immer neuen Streichen bringen Pepe Nietnagel und seine Freunde die Lehrer ihres Gymnasiums zur Verzweiflung. In dem Holländer Pit, der von Pepes Vater nach Deutschland eingeladen wurde, finden sie tatkräftige Unterstützung. Der Junge sieht zwar brav aus, hat es aber faustdick hinter den Ohren. Eines Tages heckt Pepe einen Plan aus, um die gesamte Lehrerschaft außer Gefecht zu setzen und damit den Schulbetrieb komplett lahmzulegen. - In "Morgen fällt die Schule aus" aus der "Lümmel"-Reihe spielt Hansi Kraus einmal mehr den respektlosen Schüler Pepe Nietnagel. Außerdem dabei: Theo Lingen und Schlagerstar Heintje. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heintje (Pit van Dongen) Hansi Kraus (Pepe Nietnagel) Rudolf Schündler (Knörz) Ralf Wolter (Dr. Geis) Heinz Reincke (Herr van Dongen) Fritz Tillmann (Vater Nietnagel) Theo Lingen (Oberstudiendirektor Dr. Taft) Originaltitel: Morgen fällt die Schule aus Regie: Werner Jacobs Drehbuch: Franz Seitz Kamera: Peter Reimer Musik: Rolf Wilhelm Altersempfehlung: ab 6