Hessen 12:50 bis 14:20 Komödie Betragen ungenügend D 1972 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich sind der Paukerschreck Pepe und der strenge Schuldirektor Taft Erzfeinde - bis Taft, der insgeheim Verständnis für die Streiche der Schüler hat, durch eine Intrige zweier Lehrer seines Postens enthoben wird. Das können Pepe und die anderen Schüler der Klasse 13a nicht durchgehen lassen: Mit Witz und List setzen sie alles daran, ihren Direx wieder in Amt und Würden zu bringen. - In "Betragen ungenügend", dem siebten und letzten Teil der erfolgreichen "Lümmel"-Reihe, werden Hansi Kraus als Paukerschreck Pepe und Theo Lingen als Schuldirektor Taft unerwartet zu Verbündeten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hansi Kraus (Pepe Nietnagel) Renate Roland (Denise Moreaux) Evelyn Opela (Helena Kersten, geb. Taft) Ilja Richter (Taft als Schüler) Hans Korte (Professor Heinzerling) Rudolf Schündler (Oberstudienrat Dr. Arthur Knörz) Theo Lingen (Oberstudiendirektor Dr. Gottlieb Taft) Originaltitel: Betragen ungenügend! Regie: Franz Josef Gottlieb Drehbuch: Georg Laforet Kamera: Peter Reimer Musik: Rolf Wilhelm Altersempfehlung: ab 6