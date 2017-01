ARD alpha 02:20 bis 03:50 Musik alpha-Jazz: Slavic Soul Party D 2014 16:9 Live TV Merken New York zählt nach wie vor zu den wichtigsten Melting Pots der Musikszene der Welt, in dem der ethnische Hintergrund der Künstler(inn)en nicht nur ein wichtiger Bestandteil ihrer Persönlichkeit ist, sondern auch ein Reservoir darstellt, aus dem ihre Kreativität beständig gespeist wird. Der Strom an Zuwanderern und deren Nachfahren hat auch verschiedene europäische Musikkulturen nach New York gespült, die sich mit amerikanischen Traditionen vermischten und neue Formen bildeten. So trifft in dieser neunköpfigen Band europäische Gipsy-Brass-Kultur auf jene der berühmten Marching Bands aus New Orleans: die Slavic Soul Party! kann beginnen. (IG Jazz, KUFA) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Matt Moran (perc), Chris Stromquist (perc), John Carlson, Kenny Warren (tp), Nadav Nirenberg (tb), Tim Vaughn (tb), Ron Caswell (tub), Peter Hess (s, cl), Peter Stan (acc) Originaltitel: alpha-Jazz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 359 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:40 bis 05:00

Seit 139 Min. Godzilla

Actionfilm

ProSieben 01:10 bis 03:15

Seit 109 Min. Frühstück bei Tiffany

Liebesfilm

3sat 01:15 bis 03:05

Seit 104 Min.