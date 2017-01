ARD alpha 00:50 bis 02:20 Musik alpha-Jazz: Das Kammerer OrKöster Das Kammerer OrKöster - Sieger des 8. Europäischen Burghauser Nachwuchs-Jazzpreises - 47. Internationale Jazzwoche Burghausen 2016 D 2016 16:9 Live TV Merken Der ausgereifte, fein gemischte Bandsound des deutsch-österreichischen-Freundschaftssextetts, das auf den nachvollziehbaren Rufnamen "Das Kammerer-OrKöster" hört, zeigt wieder einmal, wie früh sich unter den heutigen ausgezeichneten Ausbildungsbedingungen junge Talente entwickeln können, die schon bald wie ausgefuchste Profis klingen. Die vierköpfige, posaunenlastige Bläsergruppe versteht es, ihre aneinandergereihten Töne in duftende orchestrale Klangbilder zu verwandeln, die auf dem von ihnen gezimmerten schmalen rhythmischen Bass'n'Drums-Gerüst gemächlich dahinschreiten. Die darin gut verankerten Improvisationen sind das Salz in ihrer Suppe, die hin und wieder nach dem coolen Jazz-Revolutionär Charlie Mingus schmeckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: alpha-Jazz