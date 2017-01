ARD alpha 23:20 bis 00:50 Musik alpha-Jazz: Sangoma Everett Trio with Enrico Rava & Olivier Ker Ourio D 2016 16:9 Live TV Merken Seit der Drummer Sangoma Grover Everett aus Norfolk, Virginia, sein künstlerisches Leben 1979 nach Paris verlegt hat, spielte er von dort aus ausgehend mit Musikern wie Archie Shepp, Mal Waldron,Dizzy Gillespie, Jimmy Smith oder Kirk Lightsey. Als Bandleader hat er sein Piano-Trio (mit Bastien Brison und Christipohe Lincontang) zwischen Straight Ahead und Contemporary Jazz etabliert; mit zwei besonderen Gästen kommt er in die Wackerhalle. Der auch als Komponist und Bandleader bedeutende, in Triest geborene Trompeter "Signore" Enrico Rava, zählt mit seinem ausdrucksstarken Spiel bis heute zu den wesentlichen Vertretern des Contemporary Jazz. In der Musik des Parisers Olivier Ker Ourio an der Mundharmonika, der auf der Insel Reunion aufwuchs, lassen sich mit Sicherheit einige Spuren und schillernde Farben jener fernen Zauberwelt entdecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Sangoma Everett (dr), Enrico Rava (tp), Olivier Ker Ourio (harm), Bastien Brison (p), Christophe Lincontang (b) Originaltitel: alpha-Jazz