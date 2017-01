ARD alpha 21:45 bis 23:20 Musik alpha-Jazz: Franco Ambrosetti All Stars & Dusko Goykovich D 2016 16:9 Live TV Merken Man darf ihn durchaus als schillernden Vogel unter den nicht gerade durch ihre einheitlichen Federkleider auffallenden Jazzmusiker bezeichnen, der aus einem vielsprachigen und vielfärbigen Schweizer Nest seine Ausflüge startet. Das im Tessin liegende Lugano ist die Heimat dieses seltenen Trompeten-Vogels, der auf den italienischen Namen Franco Ambrosetti hört und auf eine stabile wirtschaftliche Basis als Industrieller bauen kann, die ihm während seiner langen Karriere große künstlerische Freiheiten ermöglichte. als Bandleader verfügt Ambrosetti wie ein kluger Fußball-Coach über großes Gespür für die Aufstellung seiner Formationen, die er mit einer ausgefeilten kompositorischen Grundtaktik und motivierender Begeisterung ins Spiel schickt. Stilistisch bewegen sich Ambrosetti und sein serbischer Gastkollege Dusko Goykovich am Flügelhorn bzw. der Trompete, aus der Tradition kommend, durchaus in der Formensprache der Gegenwart. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Franco Ambrosetti (tp. flh), Dusko Goykovich (tp, flh), Gianluca Ambrosetti (ss), Greg Osby (as), Buster Williams (b), Dado Moroni (p), Terri Lynne Carrington (dr) Originaltitel: alpha-Jazz