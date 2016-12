ARD alpha 20:15 bis 21:45 Musik alpha-Jazz: Electro Deluxe Big Band feat. Beat Assailant D 2016 2017-01-08 00:25 16:9 Merken 2001 gründeten die beiden aus Grenoble stammenden Musiker, Saxophonist Thomas Faure und Keyboarder Gael Cadoux die Band Electro Deluxe. Ihre Vision: die Verschmelzung von Jazz & Funk, die sie mit einem ordentlichen Schuss Soul und einigen elektrisch-elektronischen Spritzern zu einem süffigen und tanzbaren musikalischen Cocktail-Mix rühren und schütteln. Die Gesamtwirkung wird verstärkt durch ihren in Samt & Soul schwelgenden Sänger James Copley und den in Atlanta, Georgia als Adam Turner geborenen Gast-Sänger Beat Assailant, der mit Hip-Hop-Beats und Jazz Rap der Musik von Electro Deluxe eine weitere flippige Farbe verleiht. Am Programm dieses Abends kann man ablesen, dass im Jazz (und seinen Verwandten) einiges in Bewegung gekommen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: James Copley (voc), Beat Assailant (voc), Arnaud Renaville (dr), Jeremie Coke (b), Gael Cadoux (keys), Thomas Faure (s), Vincent Payen (tp), Bertrand Luzignant (tb) Originaltitel: alpha-Jazz