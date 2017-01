ARD alpha 14:40 bis 15:05 Mysteryserie Fluch des Falken Folge: 94 Düstere Aussichten D 2015 16:9 Live TV Merken Gundelinde findet das verlorene Zauberbuch. Sie probiert einige Zauber aus und befreit so zu-fällig Branko aus dem Baum. Branko ist überglücklich, Gundelinde zu sehen, doch sie flüchtet entsetzt. Als Balos erfährt, dass die Schatten von "Yakor" sprechen, überkommt ihn eine unheilvolle Ahnung, da Yakor große Bedeutung hat, vor allem für die Schatten. Noah weiß, dass Silvana die Yakor-Schatulle hat, das heißt ihr fehlt nur noch das dazugehörige Siegel. Jennifer und Yasemin machen sich auf den Weg in die Schattenwelt, um den Falken zu holen. Doch sie finden jemand anderes. Auf dem Heimweg von einer Klassenfahrt stranden sechs Teenager in einem Wald. Jeder Versuch, den Wald zu verlassen und nach Hause zurückzukehren, endet immer gleich: an ihrem Bus. Nach und nach wird den Schülern bewusst, dass sie auf unerklärliche Weise gefangen sind in einer Parallelwelt, losgelöst von Raum und Zeit. Abgeschieden von der Außenwelt machen sie sich auf die Suche nach dem Rätsel des mysteriösen Waldes. Fern von Schulalltag und Eltern erfahren sie dabei Freundschaft, Konkurrenz, Liebe und Zusammenhalt, denn nur gemeinsam können sie den "Fluch des Falken" lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fluch des Falken