Rhein kulinarisch Die Südpfalz und Rheinhessen

In der pfälzischen Küche geht es deftig zu. Bekannt geworden ist vor allem der Saumagen. Aber es wäre falsch, die Küche der Pfalz mit solchen "Sauereien" gleichzusetzen. Besonders gerne essen die Pfälzer nämlich Fisch. Und den fängt man unter anderem in den Altrheinarmen. Hier spürt man das fast verschollen geglaubte Eigenleben des Flusses. Die Auwälder sind in dieser Gegend fast so wild wie ein Dschungel, wahre Urwälder, Brutstätten für Stechmücken.