Bibliothek der Sachgeschichten F (6) - wie Fahrradkette, Feuerwerksrakete und Fliege

Die besten Sachgeschichten hat Armin Maiwald - der Vater der Maus - für das Schulfernsehen gesammelt: Wie in einer Bibliothek geordnet nach den Buchstaben von A wie Astronautenklo bis Z wie Zitrone. In jeder Sendung werden mehrere Sachgeschichten zu jedem einzelnen Buchstaben aus dem ABC erzählt. Diese Sendungen waren so erfolgreich, dass Armin nun die nächsten Geschichten erzählt, das ABC mit neuen Geschichten füllt. Die Sachgeschichten aus der Sendung mit der Maus haben schon lange Kultstatus. Und nicht nur die Kinder lassen sich gerne jeden Sonntag komplexe Sachverhalte einfach und verständlich erklären. Die besten Sachgeschichten hat Armin Maiwald - der Vater der Maus - deshalb für das Schulfernsehen gesammelt: Wie in einer Bibliothek geordnet nach den Buchstaben von A wie Astronautenklo bis Z wie Zitrone. In jeder Sendung werden mehrere Sachgeschichten zu jedem einzelnen Buchstaben aus dem Alphabet erzählt. Diese Sendungen waren so erfolgreich, dass Armin Maiwald zu jedem einzelnen Buchstaben des ABC schon mehrere Folgen produziert hat.

Moderation: Armin Maiwald