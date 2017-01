Silverline 18:45 bis 20:15 Komödie Sightseers GB 2012 20 40 60 80 100 Merken Tina (Alice Lowe) ist 34 und lebt noch immer bei ihrer Mutter. Dementsprechend aus dem Häuschen ist ihre Mutter auch, als Tina beschließt, mit ihrem neuen Freund Chris (Steve Oram) das ländliche Yorkshire im Wohnmobil zu erkunden. Der Koffer ist gepackt. Die eigens gehäkelte altrosa Reizwäsche ist mit dabei. Doch die Frischverliebte ahnt noch nicht, was auf sie zukommt. Gleich bei der Besichtigung der ersten Sehenswürdigkeit gerät Chris in Rage. Kurzerhand überfährt er den Schmutzfink, mit dem er aneinander geraten ist. Tina ist jedoch fest entschlossen, sich den hart erkämpften Urlaub nicht nehmen zu lassen. Auch nicht, als ihr Angebeteter sich als psychopathischer Serienkiller entpuppt. So beginnt eine schwarzhumorige Reise in die Abgründe der britischen Gesellschaft. Meisterwerk des britischen Humors von Regie-Shootingstar Ben Wheatley! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alice Lowe (Tina) Eileen Davies (Carol) Steve Oram (Chris) Seamus O'Neill (Mr. Grant) Monica Dolan (Janice) Jonathan Aris (Ian) Kenneth Hadley (Richard) Originaltitel: Sightseers Regie: Ben Wheatley Drehbuch: Alice Lowe, Steve Oram, Amy Jump Kamera: Laurie Rose Musik: Jim Williams Altersempfehlung: ab 16