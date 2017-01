Silverline 08:10 bis 09:45 Thriller Shame the Devil GB 2013 20 40 60 80 100 Merken In London und New York geschehen zeitgleich brutale Morde. Die Taten laufen stets nach dem gleichen Muster ab. Die Opfer werden gefesselt und an einen Lügendetektor angeschlossen. Wer die Wahrheit sagt überlebt, wer lügt wird auf teuflische Weise hingerichtet. Ist es ein Serienkiller, eine Sekte oder ein Pakt mit dem Teufel? Der Londoner Detektiv James Trent untersucht den Fall. Die Spur führt nach New York, wo sich sein früherer Kollege und seine Ex-Freundin mit einer ähnlichen Mordserie befassen. Gemeinsam finden Sie heraus, dass zwischen ihnen und den Mordopfern eine Verbindung besteht. Die Zeit läuft ab und sie könnten die nächsten sein. Eine blutige Jagd beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Phillips (James) Juliette Bennett (Sarah) Will de Meo (Lee) Bradford West (Harry) Doug Bradley (Victor) Kellie Shirley (D.S. Clarke) Peter Woodward (Dr. West) Originaltitel: Shame the Devil Regie: Paul Tanter Drehbuch: Paul Tanter Altersempfehlung: ab 16