Silverline 06:40 bis 08:10 Thriller The Confidant USA 2010 Seit Kindheitstagen sind zwei junge Männer beste Freunde. Ein ungewöhnlich starkes Band, aber auch ein schreckliches Geheimnis verbindet sie. Beide sind auf dem Weg, ganz groß rauszukommen, der eine als NFL-Spieler, der andere mit einem Stipendium für ein Kunststudium. Aber ein Netz aus Lügen, Glücksspiel, Mord und einem alten Pakt sendet den einen ins Gefängnis, während der andere zu Ruhm gelangt. Nach elf Jahren im Gefängnis will der unschuldig Eingesperrte kassieren - er fordert das Leben ein, das ihm zusteht, und ist bereit, dafür bis zum Äußersten zu gehen! Schauspieler: Boris Kodjoe (Nigel Patterson) David Banner (Daniel Jackson) Kenya Moore (Eden Patterson) Richard Roundtree (Claude) Bai Ling (Black) Billy Zane (Monty) Camila Alves (Yuri) Originaltitel: The Confidant Regie: Alton Glass Drehbuch: Alton Glass Musik: Kurt Oldman Altersempfehlung: ab 16