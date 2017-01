13th Street 04:10 bis 04:55 Krimiserie Navy CIS: L.A. Ein Glücksfall USA 2015 Stereo 16:9 Merken Alles beginnt mit einem toten Taxifahrer: Im Wagen des verunglückten Mannes wird ein Zettel mit der phonetischen Umschrift des Namens Luqman Badr Al Din gefunden, eines gefährlichen Terroristen und IS-Anwerbers. Offenbar fuhr die junge Zahra Yacoob mit dem Taxi in Richtung Flughafen, um sich den Gotteskriegern anzuschliessen. Der NCIS begibt sich auf die Suche nach den Leuten, die junge Menschen für den IS rekrutieren, und macht eine erschütternde Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Dennis Smith Drehbuch: Jordana Lewis Jaffe Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 12