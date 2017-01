13th Street 21:50 bis 22:45 Krimiserie Law & Order Der Spitzel USA 1998 Stereo 16:9 Merken Briscoe (Jerry Orbach) und Curtis (Benjamin Bratt) haben es mit einem äußerst schwierigen Fall zu tun: Ein Teenager wurde ausgeraubt und mit einer Schusswunde in ein Krankenhaus eingeliefert. Allerdings trägt das Opfer kaum zur Aufklärung des Falles bei, sondern tischt den Ermittlern eine Kette von Halbwahrheiten auf. Während Briscoe und Curtis noch versuchen herauszufinden, was wirklich geschah, wird ein junges Mädchen kaltblütig ermordet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Detective Lennie Briscoe) Benjamin Bratt (Detective Rey Curtis) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Angie Harmon (A.D.A. Abbie Carmichael) Steven Hill (D.A. Adam Schiff) José Zúñiga (Detective Mark Rivera) Originaltitel: Law & Order Regie: Lewis H. Gould Drehbuch: David Shore Kamera: Constantine Makris Musik: Mike Post