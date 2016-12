13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Law & Order Das Kumpel-System USA 1998 Stereo 16:9 Merken Sogar die beiden abgestumpften New Yorker Detectives Briscoe (Jerry Orbach) und Curtis (Benjamin Bratt) schockiert die Tat an einem brutal zugerichteten Afroamerikaner, der so lange hinter einem Auto hergezogen wurde, bis er starb. Die Ermittler stehen vor einem großen Rätsel, da die Augenzeugen ihre Aussage verweigern und die New Yorker Polizisten auffallend zurückhaltend sind. Die Lösung des Falls ist genauso unfassbar wie das skrupellose Verbrechen selbst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Detective Lennie Briscoe) Benjamin Bratt (Detective Rey Curtis) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Angie Harmon (A.D.A. Abbie Carmichael) Steven Hill (D.A. Adam Schiff) John Ventimiglia (Officer Frank Dietrick) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: Dick Wolf, Rene Balcer Kamera: Richard Dobbs Musik: Mike Post