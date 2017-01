13th Street 14:40 bis 15:30 Krimiserie Criminal Minds Der einsame König USA 2010 Stereo 16:9 Merken Ein Trucker kidnappt immer wieder Frauen, um sich dann an wahllosen Orten an ihnen zu vergehen. Das BAU-Team setzt alles daran, ein Muster in der Vorgehensweise des Sexualverbrechers zu finden. Nur so haben sie eine Chance, ihn ausfindig zu machen und ihm das Handwerk zu legen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Rob Hardy Drehbuch: Kimberly Ann Harrison, Ryan Gibson Kamera: Glenn Kershaw Musik: Steffan Fantini, Scott Gordon