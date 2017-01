13th Street 09:35 bis 10:20 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Der Insider USA 2015 Stereo 16:9 Merken Petty Officer Armstrong ist auf dem Flughafen von New Orleans an einem Herzinfarkt gestorben. Als Dr. Wade (CCH Pounder) zusammen mit Sebastian (Rob Kerkovich) und Danny (Christopher Meyer) den Toten untersucht, stürzt plötzlich ein bewaffneter Mann in den Autopsieraum und will Armstrongs Leiche entführen. Die Situation eskaliert, Wade und Danny werden angeschossen, und der Unbekannte nimmt die drei als Geiseln. Wade gelingt es, Pride (Scott Bakula) zu informieren. Dieser arbeitet mit Brody (Zoe McLellan) und LaSalle (Lucas Black) fieberhaft an der Befreiung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Zoe McLellan (Meredith Brody) Lucas Black (Christopher LaSalle) Russell Richardson (Marcus Martel) Daryl Mitchell (Patton Plame) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: David Appelbaum, Scott Shapiro Kamera: Gordon Lonsdale