13th Street 05:10 bis 05:55 Krimiserie Navy CIS: New Orleans 14 letzte Tage USA 2015 Stereo 16:9 Lieutenant Commander Gabriel Lin (B. D. Wong) bittet seinen alten Freund Dwayne Pride (Scott Bakula) vom NCIS um Hilfe. Nachdem er beim Sport zusammengebrochen war, hat man herausgefunden, dass er mit Polonium 210 vergiftet wurde. Lin ist dem Tod geweiht, möchte aber unbedingt noch herausfinden wer ihn töten will und warum. Als es Pride gelingt, den Zeitpunkt der Vergiftung einzugrenzen, befällt Lin ein schrecklicher Verdacht: Hat sein eigener Bruder Cam (Rissell Wong) ihn auf dem Gewissen? Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Zoe McLellan (Meredith Brody) Lucas Black (Christopher LaSalle) BD Wong (Navy Lieutenant Commander Dr. Gabriel Lin) Russell Wong (Cam Lin) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Edward Ornelas Drehbuch: David Appelbaum Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12