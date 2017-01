Kinowelt 23:50 bis 01:10 Komödie The Angriest Man in Brooklyn USA 2014 16:9 20 40 60 80 100 Merken In Henry Altmans Leben läuft nichts so richtig rund. Und es kommt noch schlimmer, als er im Krankenhaus nach einem kleinen Autounfall die erschreckende Nachricht erhält, dass er an einem Hirnaneurysma leidet. Auf seine wütende Frage, wie lange er noch zu leben habe, gibt die überarbeitete und emotional erschöpfte Ärztin Sharon Gill im Affekt die Antwort, dass ihm nur noch 90 Minuten blieben. Noch bevor Sharon die Chance hat, ihre falsche Diagnose zu korrigieren, stürzt Henry aus dem Behandlungsraum. Er will versuchen, aufgrund des vermeintlichen Todesurteils, mit seinen Angehörigen noch ins Reine zu kommen. Doch weder sein Bruder Aaron, seine Frau Bette, noch sein Sohn Thomas wollen Henry so leicht eine zweite Chance geben. "Diesen Film muss man gesehen haben" (Quelle: Cinema Deviant) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robin Williams (Henry Altmann) Mila Kunis (Dr. Sharon Gill) Peter Dinklage (Aaron Altmann) Melissa Leo (Bette Altmann) James Earl Jones (Ruben) Hamish Linklater (Tommy Altmann) Sutton Foster (Adela) Originaltitel: The Angriest Man in Brooklyn Regie: Phil Alden Robinson Drehbuch: Daniel Taplitz Kamera: John Bailey Musik: Mateo Messina Altersempfehlung: ab 12