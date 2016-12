Kinowelt 20:15 bis 21:55 Liebesfilm Feast of Love USA 2007 Nach dem gleichnamigen Roman von Charles Baxter 16:9 20 40 60 80 100 Merken Philosophie-Professor Harry hat einen Blick für die Liebe. Er erkennt sie oft schon, bevor die Betroffenen sie selbst überhaupt bemerken. Da er seit Ewigkeiten verheiratet ist, gilt er als Beziehungsexperte und hat für seine Mitmenschen in dem verschlafenen Provinznest immer ein offenes Ohr: Sei es für den glücklosen Café-Besitzer Bradley, dessen junge Frau sich in eine Baseballspielerin aus der gegnerischen Mannschaft verliebt, oder die junge Chloe, die sich mutig in die Beziehung mit dem Ex-Junkie Oscar stürzt, obwohl ihr ein tragisches Ende prophezeit wurde. Doch Harry selbst hat mit einem schweren Verlust zu kämpfen und merkt erst spät, wie einsam sich seine eigene Frau fühlt. "Feinfühlig verbindet Robert Benton ("Kramer gegen Kramer") die Schicksale unterschiedlicher Menschen, die nach Liebe, Nähe und Geborgenheit streben - und doch immer wieder scheitern." (Quelle: CINEMA) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Morgan Freeman (Harry Stevenson) Greg Kinnear (Bradley Smith) Radha Mitchell (Diana Croce) Billy Burke (David Watson) Selma Blair (Kathryn Smith) Jane Alexander (Esther Stevenson) Alexa Davalos (Chloe Barlow) Originaltitel: Feast of Love Regie: Robert Benton Drehbuch: Allison Burnett Kamera: Kramer Morgenthau Musik: Stephen Trask Altersempfehlung: ab 12