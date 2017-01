Kinowelt 17:45 bis 19:45 Drama Der Geschmack von Rost und Knochen F, B 2012 16:9 20 40 60 80 100 Merken Bei einem Arbeitsunfall verliert die Waltrainerin Stéphanie (Marion Cotillard) ihre Beine. Sie sucht die Nähe des Kickboxers und Frauenhelds Ali (Mathias Schoenaerts) und beginnt mit ihm eine Beziehung, die ihr neuen Lebensmut schenkt. - Schonungslos realistisches Liebesdrama mit Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard ("La Vie en Rose") in ihrer bisher herausforderndsten Rolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marion Cotillard (Stéphanie) Matthias Schoenaerts (Alain van Versch) Armand Verdure (Sam) Céline Sallette (Louise) Corinne Masiero (Anna) Bouli Lanners (Martial) Jean-Michel Correia (Richard) Originaltitel: De rouille et d'os Regie: Jacques Audiard Drehbuch: Thomas Bidegain, Jacques Audiard, Craig Davidson Kamera: Stéphane Fontaine Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 12