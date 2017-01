Kinowelt 16:00 bis 17:45 Drama Three Seasons USA, VIE 1999 Nach einer Vorlage von Timothy Linh Bui, Tony Bui 16:9 20 40 60 80 100 Merken Großer Preis der Jury, Sundance Filmfestival Publikumspreis, Sundance Filmfestival Preis für die beste Kamera, Sundance Filmfestival Saigon, Ende der 90er Jahre. Während die Millionenmetropole ihre Kultur an die Moderne verliert, suchen fünf Menschen nach dem kleinen Glück: Der fleißige Rikschafahrer Hai liebt das Callgirl Lan und spart unermüdlich Geld für eine Nacht mit ihr. Die Lotuspflückerin Kain An verhilft einem durch Lepra entstellten Dichter zu neuer Inspiration. Woody, der Bauchladenjunge, büßt seinen Warenkoffer ein und Hager, der ehemalige US-Marinesoldat, sucht seine Tochter und findet Frieden. Die erste US-Produktion, die rund 23 Jahre nach Kriegsende in der Sozialistischen Republik Vietnam realisiert werden durfte, erhielt beim Sundance Filmfestival den Großen Preis der Jury, den Publikumspreis und die Auszeichnung für die Beste Kamera. "Extravagant schön, eine auffallend ehrgeizige Arbeit des 26-jährigen Regisseurs." (Quelle: Chicago Sun-Times) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harvey Keitel (James Hager) Huu Duoc Nguyen (Woody) Duong Don (Hai) Diep Bui (Lan) Ngoc Hiep Nguyen (Kien An) Manh Cuong Tran (Dao) Phat Trieu Hoang (Huy) Originaltitel: Three Seasons Regie: Tony Bui Drehbuch: Tony Bui Kamera: Lisa Rinzler Musik: Richard Horrowitz Altersempfehlung: ab 12