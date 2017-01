Kinowelt 14:00 bis 16:00 Komödie Tatis herrliche Zeiten F, I 1967 16:9 20 40 60 80 100 Merken Monsieur Hulot reist nach Paris und findet sich in einer futuristischen Metropole wieder. Die ganze Stadt scheint aus Robotern, Stahl und Kunststoff zu bestehen. Die moderne Technik hält überall Einzug und es regiert perfektionistischer Fortschrittswahn. Monsieur Hulot irrt durch ein kaltes Großstadtlabyrinth und sieht sich, wohl oder übel, mit allen Irrungen und Wirrungen der schönen neuen Welt konfrontiert. Ein satirisches Portrait der Gesellschaft in wahrhaft herrlichen Zeiten der unendlichen Möglichkeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jacques Tati (Monsieur Hulot) Barbara Dennek (Junge Touristin) Rita Maïden (Begleiterin von Mr. Schultz) France Rumilly (Brillenverkäuferin) France Delahalle (Käuferin) Valérie Camille (Sekretärin) Erika Dentzler (Madame Giffard) Originaltitel: Playtime Regie: Jacques Tati Drehbuch: Jacques Tati, Jacques Lagrange Kamera: Jean Badal, Andréas Winding Musik: Francis Lemarque Altersempfehlung: ab 12