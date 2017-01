Kinowelt 12:40 bis 14:00 Drama 40 qm Deutschland D 1986 16:9 20 40 60 80 100 Merken Deutscher Filmpreis TV Spielfilm: Highlight-Tipp Eine kleine, dunkle Hinterhof-Wohnung in Hamburg. Hierher bringt der schon lange in Deutschland lebende türkische Arbeiter Dursun seine junge Frau Turna. Für Dursun, der die Lebensweise der Deutschen nicht versteht, ist die Wohnung das einzig sichere Territorium in einem fremden Land. Turna ist neugierig auf ihre neue Heimat, von der sie so viel gehört hat, und von der sie sich ein neues Leben erhofft. Aber Tag für Tag, wenn Dursun zur Arbeit geht, schließt er sie ein. Ihr bleibt nur der Blick in den Hinterhof. Eingesperrt und isoliert wächst aus Turnas Verzweiflung ein Freiheitsdrang, den Dursun eines Tages nicht mehr kontrollieren kann. Der Film gewann 1987 den Deutschen Filmpreis und war ein Überraschungserfolg in Cannes. Deutsch-Türkisches-Drama mit Özay Fecht, Yaman Okay, Demir Gökgöl u.a. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yaman Okay (Dursun) Özay Fecht (Turna) Demir Gökgöl (Hodja) Mustafa Guelpimar (Vater) Grit Mackentanz (Mädchen am Fenster) Marita Petersen (Prostituierte) Reinhold Fama (Punk) Originaltitel: 40 Quadratmeter Deutschland Regie: Tevfik Baser Drehbuch: Tevfik Baser Kamera: Izzet Akay Musik: Claus Bantzer Altersempfehlung: ab 16