Spiegel TV Wissen 23:40 bis 00:25 Dokumentation Die Schiffsretter - Bergung auf hoher See Die Raumkapsel IXV GB 2015 Maritime Ingenieurskunst trifft auf Raumfahrttechnologie: Eine Crew von Bergungsmeistern holt eine experimentelle Raumkapsel der Europäischen Weltraumorganisation aus dem Wasser des Pazifischen Ozeans vor der Küste von Panama. Die Dokumentation begleitet die Konstruktion der Raumkapsel und ihren erfolgreichen Start, den heiklen Wiedereintritt in die Atmosphäre und die finale Wasserung im Pazifik. Originaltitel: The Salvagemasters