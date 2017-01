AXN 05:25 bis 06:00 Comedyserie House of Lies Breit wie ein Elefantenarsch USA 2016 16:9 Merken Marty und sein Team besuchen Max und Joy, die eine hochgesicherte Hanfplantage betreiben, und von der Ausweitung der Canabislegalisierung profitieren wollen. Marty versucht, die beiden von einer Zusammenarbeit mit der Tabakindustrie zu überzeugen. Doug hält unterdessen endlich seinen Ted Talk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristen Bell (Jeannie Van Der Hooven) Matthew J Cates (CFO) Don Cheadle (Marty Kaan) Josh Lawson (Doug Guggenheim) Ben Schwartz (Clyde Oberholt) Originaltitel: House of Lies Regie: Jessika Borsiczky Drehbuch: Jessika Borsiczky Musik: Clinton Shorter Altersempfehlung: ab 16